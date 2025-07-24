Азербайджан экстрадировал десятки преступников с начала года

За первое полугодие текущего года была обеспечена экстрадиция за пределы Азербайджана 42 обвиняемых.

Как передает Day.Az, об этом было заявлено на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, было отмечено, что в первой половине этого года в Азербайджане было зарегистрировано 17 049 преступлений.

Также было подчеркнуто, что 90 процентов преступлений раскрыто.