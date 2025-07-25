Когда появится «арабский шенген»?

Единая туристическая виза стран Персидского залива (GCC Grand Tour Visa), которую называют "арабским шенгеном", будет запущена к концу 2025-го или началу 2026 года.

Как передает Day.Az, такие сроки назвал Telegrafi.

В проект войдут Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Виза GCC Grand Tour будет электронной, срок ее действия составит от 30 до 90 дней. С таким документом можно путешествовать по странам Персидского залива с целью туризма, посещения родственников и друзей.

О создании "арабского шенгена" сообщалось еще в 2023 году. Соответствующие изменения были анонсированы на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате.