https://news.day.az/world/1769994.html Иран и евротройка приступили к переговорам Иран и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) проводят встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы. Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на переговорах Иран представляют заместители министра иностранных дел Меджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
Иран и евротройка приступили к переговорам
Иран и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) проводят встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на переговорах Иран представляют заместители министра иностранных дел Меджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
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