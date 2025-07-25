https://news.day.az/world/1769994.html

Иран и евротройка приступили к переговорам

Иран и "европейская тройка" (Великобритания, Франция, Германия) проводят встречу в Стамбуле для обсуждения ядерной программы. Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", на переговорах Иран представляют заместители министра иностранных дел Меджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.