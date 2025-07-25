https://news.day.az/world/1769937.html Франция признает Палестину На сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН Франция официально признает Государство Палестина. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Франция признает Палестину
На сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН Франция официально признает Государство Палестина.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Оставаясь приверженной своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и устойчивого мира на Ближнем Востоке, Франция признаёт Государство Палестина", - написал Макрон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре