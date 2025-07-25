Франция признает Палестину

На сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН Франция официально признает Государство Палестина.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Оставаясь приверженной своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и устойчивого мира на Ближнем Востоке, Франция признаёт Государство Палестина", - написал Макрон.