https://news.day.az/world/1770130.html Аномально огромного волка заметили на Аляске - ВИДЕО Аномально огромный волк был замечен на Аляске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Аномально огромного волка заметили на Аляске - ВИДЕО
Аномально огромный волк был замечен на Аляске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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