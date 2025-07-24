Бирюзовая магия на берегу Каспия: второй день Dream Fest 2025 в Баку

В роскошной прибрежной локации Sea Breeze, что раскинулась в пригороде Баку, продолжается главное музыкальное событие этого лета - Dream Fest 2025, сообщает Day.Az.

На фоне мерцающих волн Каспия и золотого заката, второй день фестиваля стартовал с яркой церемонии открытия, где гостей встречала традиционная дорожка, в этом году - бирюзовая, словно отражение самого моря.

Музыкальное сердце фестиваля в этот вечер бьется в ритме великой памяти легенде азербайджанской и мировой сцены Муслиму Магомаеву. Его имя стало символом глубокой души, безупречного голоса и музыкального величия.

На сцене - потрясающий трибьют, настоящая возможность услышать бессмертные хиты маэстро в новой интерпретации. Современные звёзды эстрады представляют авторские версии легендарных композиций, сохранив дух, но добавив свежесть звучания. На сцену фестиваля в этот вечер выступают - YUKNAN, Alessandro Safina, EMIN, Emilia Yagubova, Nigar Jamal, Brandon Stone, Merab Amzoevi, Tunzale Aghayeva, Roza Zergerli, Elchin Azizov, Nasiba Abdullayeva, Farrux Zokirov и группа Blue.

Их голоса, энергия и музыкальный талант превращают этот вечер в волнующее путешествие сквозь эпохи и стили, от классики до современности. А впереди ещё больше звёзд, сюрпризов и волшебства.