Определились азербайджанские борцы, которые примут участие в чемпионате мира

С 28 июля по 3 августа пройдет первый чемпионат мира в текущем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат мира U-17 состоится в столице Греции Афинах.

Соревнования начнут борцы греко-римского стиля. Под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова и тренеров Расима Агаева, Эльбруса Мамедова и Назима Ахмедова в них примут участие Абдуррахман Гусейнли (45 кг), Гурбан Меджнунов (48 кг), Хикмет Хагвердиев (51 кг), Нихат Бахманов (55 кг), Али Назаров (60 кг), Гусейн Искендеров (65 кг), Юсиф Ахмедли (71 кг), Ниджат Ейлагалиев (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Рихад Ибрагимли (110 кг).

Затем под руководством старшего тренера Хасрата Мамедъярова на ковер выйдут Назрин Ахмедли (46 кг), Фатима Байрамова (53 кг) и Эсра Мамедли (57 кг).

В последние дни соревнований в борьбу вступят борцы вольного стиля. Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева в них примут участие Садиг Исмайлов (45 кг), Раван Гасанзаде (48 кг), Рамал Миргусейнов (51 кг), Руслан Ализаде (55 кг), Гасан Гасанов (60 кг), Гусейн Исмайлов (65 кг), Рашад Вейсалов (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Саид Пашаев (92 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

Судить соревнования будут наши арбитры первой категории Эльман Исмайлов и Натиг Гаджиев.