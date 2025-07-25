В Азербайджане в удостоверениях личности появятся новые данные граждан

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики", "О регистрации по месту жительства и месту пребывания" и "Об утверждении "Положения о применении закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и месту пребывания".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно решению, в закон Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики" был внесен ряд изменений.

Согласно изменениям, данные удостоверения личности будут включать информацию, указанную на самом документе, содержащуюся в электронном носителе, а также в межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе "Въезд-выезд и регистрация" (далее - МАИПС).

На удостоверении личности будут указываться фамилия, имя, отчество гражданина, его пол, дата рождения, гражданство, место рождения, адрес (место жительства), группа крови, индивидуальный идентификационный номер, номер удостоверения, дата выдачи и срок его действия, а также размещаются личная подпись владельца удостоверения и фотография, соответствующая требованиям Международной организации гражданской авиации.

В электронный носитель (чип), помещенный в удостоверение личности, будет введена следующая информация:

Сведения, указанные в части второй настоящей статьи, включают в себя фамилию, имя, отчество гражданина, личный идентификационный номер, дату выдачи удостоверения, личную подпись владельца удостоверения и фотографию в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации;

если гражданин изменил фамилию и (или) имя, указываются его прежняя фамилия и (или) имя;

отпечатки пальцев рук гражданина;

наименование органа, выдавшего удостоверение личности;

иные сведения, предусмотренные в "Положении о применении закона Азербайджанской Республики "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Информация, содержащаяся в МАИПС относительно удостоверения личности гражданина и передаваемая из соответствующих государственных информационных систем (ресурсов), хранится в МАИПС под защитой криптографических средств:

семейное положение гражданина, его рост, цвет глаз и воинская обязанность.

фамилия, имя, отчество родителей гражданина, фамилия, имя, отчество и контактные данные законного представителя гражданина;

фамилия и имя мужа (жены) гражданина (если фамилия сменилась при вступлении в брак, указывается также фамилия до вступления в брак);

фамилия, имя, дата рождения и пол детей гражданина.

Должностное лицо, вносящее предусмотренные настоящей статьей сведения в удостоверение личности, электронный носитель удостоверения личности и соответствующие государственные информационные системы (ресурсы), несет ответственность за их достоверность.

Данные удостоверения личности могут быть представлены (доступны) через информационную систему Электронного правительства. Представление данных удостоверения личности через информационную систему Электронного правительства приравнивается к представлению удостоверения личности.