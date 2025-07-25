Азербайджан - родной дом для самых разных народов

Автор: Акпер Гасанов

Еврейская община Азербайджана ощущает себя в большей безопасности, чем их соотечественники в европейских столицах.

Об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик во время своего последнего брифинга перед завершением дипломатической миссии.

"Для меня было приятным сюрпризом увидеть, насколько евреи в Баку чувствуют себя в безопасности. Даже больше, чем на улицах Бейрута и Парижа. В 2019 году, когда я впервые встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он сказал, что гордится тем, что еврей может ходить по улицам Баку безопаснее, чем в Париже. Он был прав тогда и тем более сегодня", - подчеркнул посол.

Действительно, в последние годы на фоне всплеска антисемитизма в Европе и Ближнем Востоке, Азербайджан уверенно удерживает статус одной из немногих стран, где еврейская община чувствует себя действительно в безопасности. Необычайно тёплое отношение к евреям здесь не является чем-то новомодным или политически продиктованным. Оно - органичная часть менталитета азербайджанского общества, укорененная в многовековой истории сосуществования народов и культур.

В то время как в Азербайджане синагоги открыты, функционируют еврейские школы, и к представителям еврейской общины относятся с уважением, в Европе евреи вынуждены жить в страхе. Так, по данным Министерства внутренних дел Франции, в 2023 году количество антисемитских актов в стране выросло на 284% по сравнению с предыдущим годом. В октябре 2023 года было зафиксировано более 800 антисемитских инцидентов, включая нападения, угрозы и вандализм. В таких городах как Париж, Марсель и Страсбург евреи нередко боятся носить кипу или звезду Давида на виду. Многие синагоги находятся под усиленной охраной.

Практически аналогичная ситуация и в Германии. В 2024 году в Берлине и других крупных городах этой страны произошел ряд нападений на еврейские школы и дома молитвы. Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало более 3,000 антисемитских преступлений за год. Печально все также в Бельгии и Нидерландах. Часто сообщалось, например, об угрозах, адресованных еврейским организациям. В Антверпене и Амстердаме евреи всё чаще становятся жертвами вербальных и даже физических атак.

В Мальмё и Стокгольме (Швеция) в последние годы еврейские семьи покидают страну из-за невозможности жить в безопасности. Растёт влияние антисемитской риторики как в ультраправых, так и в радикально-исламских кругах. На фоне тревожной европейской ситуации еврейская община Азербайджана живет и развивается без страха. Более того, здесь евреи чувствуют себя не просто в безопасности, но и как неотъемлемая часть общественной и культурной жизни страны.

Имеет смысл напомнить про один из ярчайших символов еврейского присутствия в Азербайджане - поселок Красная Слобода в Губинском районе. Это единственное в постсоветском пространстве полностью еврейское поселение, где живут горские евреи, потомки еврейских общин, переселенных на Кавказ еще в средние века. В Красной Слободе действуют две синагоги, еврейская школа, религиозные центры, а также музей еврейской культуры.

Этот поселок называют "Иерусалимом Кавказа", и не без оснований: здесь соблюдаются древние традиции, звучит язык джуури (еврейско-таджикский), дети получают еврейское образование, а праздники Песах, Ханука и Рош ха-Шана отмечаются всей общиной. Местная община активно участвует в культурной и политической жизни Азербайджана. Многие выходцы из Красной Слободы стали известными врачами, военными, бизнесменами, меценатами.

Как видим, Азербайджан демонстрирует уникальный пример толерантности и межнационального уважения. Это не декларация, а повседневная реальность. Евреи здесь не просто чувствуют себя "в безопасности", они чувствуют себя дома.В мире, где антисемитизм снова поднимает голову, Азербайджан - это остров стабильности, уважения и равноправия. Пример, которому стоит следовать.

Впрочем, есть еще один момент, на который стоило бы обратить внимание. Экс-посол США в Израиле Дэниел Б.Шапиро на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации на Ближнем Востоке: Азербайджан способен строить мосты между Израилем и мусульманскими странами. Он утверждает, что отношения между Азербайджаном и Израилем недооценены.

"Азербайджан стал одной из ведущих мусульманских стран, нормализовавших отношения с Израилем еще до появления Авраамовых соглашений. Азербайджан стал важным партнером для Израиля в сфере безопасности, в том числе благодаря своим энергетическим ресурсам. Кроме того, у них есть своего рода культурная объединяющая роль - они способны строить мосты и укреплять отношения Израиля с другими арабскими и мусульманскими странами, включая некоторые государства Центральной Азии, у которых есть отношения с Израилем, но не такие глубокие и насыщенные, как c Азербайджаном", - заявил экс-посол.

И все вышесказанное является четким, аргументированным ответом определенным силам в американских Конгрессе и Сенате, а также политикам, парламентариям, журналистам и общественным деятелям из самых разных стран, которые пытаются огульно очернять Азербайджан. Причем, приводя в качестве "обвинений" совершенно примитивную ложь. Она разлетается вдребезги при первом же реальном и глубоком знакомстве с ситуацией в Азербайджане.