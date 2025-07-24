Ошибка пилота привела к крушению самолета в Британии

Причиной крушения легкомоторного самолета в Великобритании стала ошибка пилота, перепутавшего правую и левую руки при управлении.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Самолет Grob 109B врезался в деревья при попытке посадки и рухнул на оживленную трассу. В результате аварии пострадали оба находившихся на борту: пилот получил легкие травмы, второй пилот - серьезные повреждения позвоночника и был госпитализирован.

По данным британского Отдела расследования авиационных происшествий (AAIB), крушение произошло из-за того, что второй пилот ошибся, перепутав правую руку с левой. При заходе на посадку он неправильно использовал штурвал и воздушные тормоза, что привело к потере контроля и аварии.

AAIB отметило, что ошибки могли быть связаны с непривычной для второго пилота компоновкой кабины, отличающейся от планеров, к управлению которыми он привык.