Конфликт с Ираном обнажил серьезные проблемы у США

Конфликт США и Израиля с Ираном выявил серьезные проблемы в ракетном арсенале США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Война выявила тревожный дефицит поставок из США. В Вашингтоне также обнаружили проблемы в работе своих противоракетных систем и сейчас оценивают эффективность некоторых перехватчиков", - говорится в материале.

По данным издания, некоторые специалисты по планированию в Пентагоне сетуют на то, что американская система противоракетной обороны, "призванная защитить войска США от целенаправленных атак со стороны России, Китая или Северной Кореи", не соответствует современным реалиям, в которых ключевым видом дальнобойного оружия являются "дешевые и громоздкие баллистические ракеты".