Google запустил AI‑трансформацию фото в видео на Android

Компания Google представила новую функцию в сервисе Google Photos, которая позволяет пользователям превращать статичные фотографии в короткие видеоролики с помощью искусственного интеллекта. Аналогичный инструмент также внедряется в платформу YouTube Shorts.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

За создание анимации в Google Photos отвечает нейросеть Veo 2. Она способна добавлять на изображения плавные движения, оживлять мимику и другие детали, чтобы "оживить" снимок. Для этого пользователям достаточно выбрать фотографию в своей галерее и активировать опции "Плавные движения" или "Мне повезет!". Нововведение уже начало появляться в приложениях Google Photos для iOS и Android.

В ближайшие недели в сервис также будет добавлена функция "Remix", позволяющая изменять стилистику снимков с помощью ИИ-фильтров, таких как "аниме", "комикс", "набросок" или "3D-анимация". Все инструменты будут доступны в новой вкладке "Создать", а сгенерированный контент будет помечаться цифровым водяным знаком SynthID для идентификации.

Создатели контента на платформе YouTube Shorts также получат возможность преобразовывать изображения из галереи смартфона в короткие видео, подходящие для формата площадки. Кроме того, для них станут доступны новые эффекты, способные трансформировать рисунки в полноценные изображения, а селфи - в уникальные видеоролики.

Эта функция для YouTube Shorts распространяется бесплатно и на первом этапе будет доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Новые эффекты появятся в ближайшие недели в камере Shorts при нажатии на иконку "Эффекты".