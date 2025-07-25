https://news.day.az/world/1770009.html Часть жилого дома обвалилась после взрыва в России - ФОТО - ВИДЕО Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове. Как передает Day.Az, разрушены четыре этажа многоэтажки. Предварительно, есть пострадавшие.
Часть жилого дома обвалилась после взрыва в России - ФОТО - ВИДЕО
Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове.
Как передает Day.Az, разрушены четыре этажа многоэтажки. Предварительно, есть пострадавшие.
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