Ставить условия для извинений - аморально

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Российский политолог Максим Шевченко заявил, что Азербайджан должен был упомянуть украинские беспилотники. Он далеко не первый, кто высказывает такую мысль, но, честно говоря, услышать это от такого умного человека, как Шевченко, меня искренне удивило.

Я решил объяснить - возможно, он не понимает, что украинские беспилотники пролетают над территорией России уже больше трёх лет. Но при этом ни один пассажирский самолёт не сбивается. Почему? Потому что причина вовсе не в украинских дронах. Главная причина в том, что в таких случаях всегда заранее предупреждают о плане "Ковер". А в этот раз, как видно, просто забыли оповестить об этой операции. Вот и всё объяснение.

В данном случае самолёт летел целых восемь минут, не зная, что в районе ведётся стрельба по беспилотникам. Какие могут быть объяснения такой ситуации?

Даже США, когда по ошибке сбили иранский самолёт, признали свою вину, извинились и выплатили компенсацию. Почему Россия не может извиниться перед дружественным Азербайджаном? Ошибки бывают у всех. Но почему для извинений нужно ставить какие-либо условия? Как вообще можно ставить условия, если погибли люди? Среди погибших были и российские граждане - девять человек.

Кроме того, я прочитал, что к семьям наших лётчиков, погибших при крушении самолёта Azerbaijan Airlines, домой приходили представители правительств тех стран, чьи граждане были спасены благодаря мужеству наших лётчиков. Они выражали благодарность от имени своих правительств. Судя по публикациям, одна женщина была крайне возмущена тем, что российское правительство или российское посольство тогда этого не сделали. Но это было несколько месяцев назад. Может быть, за это время ситуация всё-таки изменилась.