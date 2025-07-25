В связи с аномальной жарой в азербайджанской армии проводится ряд мероприятий

В связи с продолжающейся в последнее время аномальной жарой, в объединениях, соединениях и воинских частях, а также в специальных учебных заведениях проведён ряд мероприятий с целью предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди военнослужащих азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны.

"Организован систематический и усиленный контроль за мерами по защите военнослужащих от теплового и солнечного удара, проведением профилактических мероприятий, оказанием медицинской помощи и санитарно-просветительной работой.

Мероприятия по боевой подготовке и повседневной деятельности проводятся преимущественно в тени, а не в зоне прямого попадания солнечных лучей, военнослужащие размещаются в казарменных условиях и не привлекаются к выполнению служебных задач под открытым небом.

В солдатских казармах, столовых, медицинских пунктах, служебных и административных помещениях установлены кондиционеры, осуществляется контроль за обеспечением двусторонней циркуляции воздуха во всех помещениях.

Кроме того, в воинских частях обустроены душевые с прохладной водой и созданы дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечен питьевой водой и индивидуальными флягами", - говорится в информации.