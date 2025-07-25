https://news.day.az/sport/1770046.html

Рахиль Мамедов перешел в "Араз-Нахчыван"

"Араз-Нахчыван" оформил очередной трансфер. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда достигла соглашения с центральным защитником Рахилем Мамедовым. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на один год. В разные годы Мамедов выступал за "Нефтчи", "Сабаил", "Зиря", "Карабах", польские клубы ЛКС Лодзь и "Радомяк".