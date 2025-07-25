https://news.day.az/sport/1770046.html Рахиль Мамедов перешел в "Араз-Нахчыван" "Араз-Нахчыван" оформил очередной трансфер. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда достигла соглашения с центральным защитником Рахилем Мамедовым. Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на один год. В разные годы Мамедов выступал за "Нефтчи", "Сабаил", "Зиря", "Карабах", польские клубы ЛКС Лодзь и "Радомяк".
Рахиль Мамедов перешел в "Араз-Нахчыван"
"Араз-Нахчыван" оформил очередной трансфер.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, команда достигла соглашения с центральным защитником Рахилем Мамедовым.
Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на один год.
В разные годы Мамедов выступал за "Нефтчи", "Сабаил", "Зиря", "Карабах", польские клубы ЛКС Лодзь и "Радомяк". Защитник является игроком сборной Азербайджана.
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