Мощность PlayStation снизили ради экологии

Корпорация Sony предложила геймерам снизить мощность консолей PlayStation ради экологии.

Как передает Day.Az, на это обратило внимание издание Polygon.

Новую функцию "Энергосбережения" начали тестировать в бета-версии обновления PlayStation 5. При ее активации производительность приставки снижается вместе с энергопотреблением. Бета-версия стала доступна избранным владельцам PS5, которых Sony пригласила присоединиться к программе по электронной почте.

В Sony заметили, что эта опция стала частью инициативы "Дорога к нулю", запущенной ради достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году. "Мы постоянно ищем способы внести свой вклад в достижение этих целей с помощью наших продуктов и услуг", - заметил вице-президент по управлению продуктами в Sony Interactive Entertainment Шузо Кикучи.

Специалисты Polygon заявили, что Sony опубликовала крайне расплывчатое описание режима "Энергосбережение". Так, неизвестно, как сильно будет снижена мощность приставки при его активации и какие функции PlayStation будут доступны пользователю. Однако в Sony подчеркнули, что при снижении энергопотребления часть функций консоли будет недоступна.

Также в обновлении добавили возможность подключать геймпад DualSense к нескольким консолям, компьютерам или смартфонам одновременно.