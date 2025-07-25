Заторы на ряде улиц Баку

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении кольцевой развязки "Хырдалан";

2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.