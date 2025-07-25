https://news.day.az/society/1769949.html Заторы на ряде улиц Баку - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах. Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на: 1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении кольцевой развязки "Хырдалан";
Заторы на ряде улиц Баку - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Day.Az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении кольцевой развязки "Хырдалан";
2) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
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