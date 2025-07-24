Более 60 потерпевших в результате провокаций вооружённых сил Армении дали показания в суде

24 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном процессе, состав суда, прокуроров, представляющих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Ахад Алиев в своих показаниях сообщил, что 3 января 1990 года был захвачен в заложники армянами в селе Ахуллу Ходжавендского района. В ответ на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева он заявил, что в течение примерно шести дней пребывания в плену их избивали и оскорбляли.

В своих показаниях потерпевший Бахман Магеррамов сообщил, что 6 сентября 1991 года вместе с Гусейном Новрузовым и Шахином Гусейновым был захвачен в плен армянами в селе Гасанабад, расположенном между Ханкенди и Ходжалинским районом, и подвергался пыткам в плену. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что через 85 дней им удалось сбежать из плена.

Сафар Алиев сообщил, что получил ранения, подорвавшись на мине в селе Джоджуг Марджанлы, а Фирдовси Гулиев и Айдын Вердиев подорвались на мине в Агдаме.

Натик Мамедов в своих показаниях сообщил, что 29 ноября 2021 года, управляя грузовым автомобилем ООО "Mirakl Dent", подорвался на мине в освобождённом от оккупации селе Мехдили Джебраильского района и получил ранения.

Шамистан Байрамов сообщил, что получил ранения в первый день 44-дневной войны 2020 года - 27 сентября, когда во двор его дома в Агджабединском районе упал снаряд.

В своих показаниях Фаик Абышов отметил, что подорвался на мине по пути к месту, где погиб в ходе Отечественной войны его брат Амрах Абышов. Он сообщил, что инцидент произошёл 21 января 2024 года.

Иршад Гулиев в своих показаниях сообщил, что 24 сентября 2023 года подорвался на мине в селе Абдал Агдамского района и получил ранения.

Потерпевший Юнис Исмаилов, отвечая на вопросы начальника отдела Главного управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, сообщил, что 7 сентября 2023 года при выполнении боевого задания на агдеринском направлении подорвался на мине и лишился правой ноги.

Рухин Новрузов, в тот момент тоже получивший ранения, подтвердил в суде обстоятельства, изложенные Юнисом Исмаиловым в его показаниях.

Шахбаз Гусейнов сообщил, что 10 января 1990 года был захвачен в заложники в родном Ходжавендском районе, доставлен в Ханкенди, где подвергался избиениям и пыткам. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, он заявил, что 24 января того же года ему удалось сбежать из плена.

Потерпевший Азер Гулиев, отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, сообщил, что в 1993 году, во время оккупации Кяльбаджара, когда они с семьёй покидали район, на территории, известной как "Туннель", они подверглись обстрелу со стороны вооружённых сил Армении. В результате он получил семь огнестрельных ранений и был захвачен в плен. Его младшая сестра, тоже получившая ранение в том инциденте, как утверждали, погибла. С тех пор - вот уже 33 года - о её судьбе ничего не известно.

Мурад Султанов в своих показаниях сообщил, что в феврале 1991 года был захвачен в плен, когда ехал из Агдама в направлении Ходжавенда на автомобиле марки "ГАЗ-53" вместе с малолетней племянницей. Девочку удерживали в одном доме, а его самого - в другом месте, где он подвергался избиениям и пыткам. Спустя три дня он был освобождён.

Рашад Гулиев в своих показаниях сообщил, что 20 сентября 2023 года, во время проведения антитеррористической операции, получил ранение в результате разрыва снаряда, выпущенного остатками вооружённых сил Армении и незаконными армянскими вооружёнными формированиями.

Пострадавший Рагим Абышов отметил, что 22 декабря 1991 года был захвачен в плен в Тертерском районе и подвергался пыткам.

Айхан Мамедов сообщил, что 4 февраля 2021 года попал на мину в Агдаме. Он отметил, что в момент происшествия вместе с ним получили ранения ещё пять человек.

Меджид Адыгёзалов сообщил, что 19 мая 1990 года, во время работы в колхозе, был захвачен в плен недалеко от села Бинадэреси Ходжавендского района. В плену он находился три дня. За это время его жестоко избивали и подвергали пыткам. Полученные травмы подорвали его здоровье - у него появились проблемы с памятью.

Вагиф Алиев в своих показаниях сообщил, что 29 июля 1993 года был взят в плен в Агдаме и освобождён 23 августа. В плену он подвергался избиениям и пыткам.

Потерпевшие Эльмеддин Мирзоев и Бабек Абдунов сообщили, что получили ранения в результате разрыва мин, заложенных вооружёнными силами Армении.

Другие потерпевшие - Фазиля Гаджиева, Балоглан Салманов, Азер Мусаев, Самийеддин Аскеров, Зияд Джафаров, Рафик Гулиев были захвачены в заложники вооружёнными силами Армении в различные периоды. Габиль Сулейманов, Фархад Фархадов, Алтай Абдуллаев, Арастун Керимов, Ризван Асадов, Рафик Пашаев и Мехман Байрамов были взяты в плен в различные периоды. В плену они подвергались избиениям и пыткам.

Малик Исфендияров, Эльгиз Гараев, Эшгин Аллахъяров, Тагы Адыгезалов, Рехбер Мамедов, Вагиф Гусейнов, Ильхам Абдуллаев, Парвин Оруджев, Габиль Юсифов, Орудж Гусейнов, Самир Садыхов, Самир Амиров, Исмаил Поладов заявили, что в разное время получили ранения в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении

Другие пострадавшие гражданские лица - Махруг Мамедова (27 сентября 2020 года), Бахтияр Ибрагимов (во время Апрельских боев 2016 года) - сообщили, что в результате разрыва снарядов, выпущенных вооруженными силами Армении, их дома были повреждены.

Ихтияр Рагимов в своем показании сообщил, что во время Апрельских боев в 2016 году в Агдаме в его дом попал снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении. В результате дом был поврежден, а его дочь в момент происшествия испытала сильный страх и перенесла стресс, вследствие чего оказалась парализованной и до сих пор проходит лечение.

Мирмовсюм Эйналов в своем показании сказал, что во время 44-дневной войны дважды получил ранения.

Бахтияр Нагиев в своем показании сообщил, что в 1994 году был взят в плен в раненном состоянии, содержался в Шуше год и 10 месяцев. В плену подвергался пыткам и принудительному труду. Во время работы на автобазе в Шуше вместе с другими азербайджанцами бежал из плена.

Другие пострадавшие лица - Дильшад Гулиева, Ариф Гулиев, Ульфет Аббасов, Гюляр Гусейнова, Мухаммед Велиев, Бахар Султанова, Алекбер Мамедов, Адиль Мемишев, Зохраб Теймуров, Акбер Акберов, Зибер Ибрагимова сообщили, что в разное время пострадали в результате агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 25 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.