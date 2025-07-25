https://news.day.az/society/1770024.html

Какой будет температура воды на бакинских пляжах?

26 июля температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 27-28 градусов тепла. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.