В Турции установилась экстремальная жара

Температура воздуха в 15 провинциях Турции накануне превысила 44 градуса. Максимальная температура зафиксирована в районе Куртулан юго-восточной провинции Сиирт, где столбики термометров 23 июля показали 47 градусов тепла.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Главного управления метеорологии Турции, где отметили, что температурный режим последних дней превышает сезонную норму.

Сильная жара наряду с юго-восточной Анатолией, сохраняется в Эгейском регионе, где местные власти призвали престарелых граждан и детей не выходить на улицу между 11.00-16.00, рекомендовав населению потреблять много воды.

Тем временем, специалисты прогнозируют снижение урожайности ряда культур в Турции из-за последствий изменения климата.