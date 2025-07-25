"Не знает, что говорит"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о намерении официально признать Палестину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает агентство Reuters.

"То, что он говорит, не имеет значения. Он хороший парень, я его уважаю, но это заявление ничего не значит", - сказал американский лидер.

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует "насущная необходимость" в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.