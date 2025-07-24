В Баку открывается запись в детсады

В Баку стартует процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования Баку.

25 июля с 11:00 родители смогут занять место в электронной очереди по приему их детей в дошкольные образовательные учреждения столицы.

Для детей 2020 и 2021 г.р. очереди будут активны с 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 г.р. - с 15:00.