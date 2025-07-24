https://news.day.az/society/1769888.html В Баку открывается запись в детсады В Баку стартует процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования Баку. 25 июля с 11:00 родители смогут занять место в электронной очереди по приему их детей в дошкольные образовательные учреждения столицы. Для детей 2020 и 2021 г.р.
В Баку открывается запись в детсады
В Баку стартует процесс записи в очередь в дошкольные образовательные учреждения.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Управлении образования Баку.
25 июля с 11:00 родители смогут занять место в электронной очереди по приему их детей в дошкольные образовательные учреждения столицы.
Для детей 2020 и 2021 г.р. очереди будут активны с 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 г.р. - с 15:00.
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