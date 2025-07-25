Считаю, что Азербайджан сыграл ключевую роль в сближении Израиля и Турции.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге по случаю завершения своей дипломатической миссии заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

По его словам, в Азербайджане прошли важные встречи между официальными лицами Израиля и Турции, которые способствовали взаимопониманию и снижению рисков недопонимания между сторонами.

"Уверен, что Азербайджан не только может, но уже играет важную роль в решении ряда региональных вопросов, в том числе и на Ближнем Востоке", - отметил посол.

Он выразил благодарность Правительству Азербайджана за усилия по организации подобных встреч.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить азербайджанские власти за создание условий для таких переговоров. Это позволяет нам укреплять диалог и улучшать взаимопонимание между странами региона", - подчеркнул Джордж Дик.

В завершение он отметил растущую международную роль Азербайджана: "Это символизирует, что Азербайджан - не просто страна Южного Кавказа. Он все активнее включается в процессы на Ближнем Востоке. Считаю, что Азербайджан способен внести позитивный вклад, рассматривая Южный Кавказ и Большой Ближний Восток как взаимосвязанные регионы", - добавил дипломат.