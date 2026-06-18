Баку и Лондон готовятся заключить новое соглашение о партнерстве

Азербайджан и Великобритания планируют в ближайшем будущем подписать новое Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое придаст новый импульс развитию многовекторных стратегических отношений между странами.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе приема в Баку по случаю официального дня рождения Короля Карла III, передает корреспондент Trend с мероприятия.

"Мы по-прежнему привержены дальнейшему развитию продуктивного сотрудничества, которое существует на протяжении многих лет между Азербайджаном и Великобританией в областях, представляющих взаимный интерес. Подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Соединенным Королевством в ближайшем будущем придаст новый импульс дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества", - сказал О. Зейналов.

От имени правительства Азербайджана замминистра выразил искренние поздравления дружественному народу Великобритании и поприветствовал новоназначенного посла Великобритании в Баку Дункана Нормана, пожелав ему успехов в его дипломатической миссии.

О. Зейналов подчеркнул, что многолетние дружественные отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и общих стратегических интересах - подходе, который особо поддерживался общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и последовательно укрепляется под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Помимо энергетического сектора, это сотрудничество переросло в многогранное партнерство, охватывающее торговлю, инвестиции, образование, здравоохранение и другие сферы. Совместная межправительственная комиссия, которая регулярно собирается, служит важной платформой для продвижения и развития совместных инициатив в различных областях", - добавил замминистра.