Трамп о возможном соглашении о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп рассказал о возможном соглашении о денуклеаризации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

У нас самый большой ядерный потенциал. Россия на втором месте. Китай сильно отстает, но становится все более могущественным.

У нас самый большой потенциал, Россия не сильно отстает, а Китай на третьем месте, но в течение пяти лет они, вероятно, сравнятся с нами.

Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации. Нам не нужно все это. Нам не нужно иметь возможность уничтожить весь мир 300 раз. Это ужасно. Мы могли бы заключить соглашение о денуклеаризации. Я был бы рад этому.

Одна из этих стран очень готова это сделать, я вам скажу. Другая менее готова. Нам нужно, чтобы все они участвовали в этом", - сказал Трамп.