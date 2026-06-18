От ТМТМ до Зангезурского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

Говоря об инвестиционной привлекательности нашей страны в ходе Форума инвестиционных перспектив Азербайджана, состоявшегося в рамках Ежегодных заседаний Исламского банка развития в Баку, министр экономики Микаил Джаббаров назвал три основные сферы. Это транспортная связанность, зеленая энергетика и цифровая сфера.

Не умаляя значимость двух других направлений, отметим, что вопрос транспортной связности выходит за рамки национальных интересов и является на сегодня одним из основных. С вызванным геополитическими пертурбациями сломом традиционных логистических маршрутов, значимость Азербайджана, а через него и Южного Кавказа в целом значительно возросла. Наша страна уже утвердила свою незаменимую роль в качестве связующего звена между Западом и Востоком, стала ключевым звеном Среднего коридора и продолжает вносить вклад в расширение связности, втянув в единую цепь и партнеров в Центральной Азии. Благодаря инициативе Баку Средний коридор дополнился Транскаспийским международным транспортным маршрутом, и это название сегодня принято в качестве основного.

Развитие ТМТМ (Средний коридор) привлекает все большее внимание Запада. Международные финансовые институты подключаются к проекту. Так, несколько дней назад стало известно о подписании Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка, кредитного соглашения с Грузией по проекту улучшения транспортной инфраструктуры этой страны в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

После завершения работ по модернизации коридора Баку-Тбилиси-Карс, открылись дополнительные возможности для увеличения грузооборота. Пропускная способность БТК после завершения работ по модернизации возросла с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год, что значительно повысило роль Среднего коридора в международных грузоперевозках.

Одним из важных элементов транспортной связности является проект Зангезурского коридора, называющегося еще TRIPP. Точнее сказать, TRIPP - это проект, являющийся частью Зангезурского коридора, который в свою очередь станет ответвлением Среднего коридора и свяжет Запад и Восток уже не через Грузию, а через Армению. Создание нового маршрута еще более укрепит роль Азербайджана в качестве логистического хаба. Потому что как бы не разветвлялся Средний коридор, все дороги ведут через Азербайджан.

Азербайджан настроен в вопросе Зангезурского коридора очень решительно.

Выступая на открытии Бакинской энергетической недели, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский коридор обязательно будет построен. В обращении к участникам международной конференции в Шуше глава государства подчеркнул, что Азербайджан проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе. И реализуемый в этом контексте Зангезурский коридор станет одним из главных сегментов Среднего коридора.

Тема TRIPP стала обязательным пунктом повестки на всех встречах в формате Азербайджан-США и Армения-США. Проект TRIPP, являющийся частью Зангезурского коридора, был обсужден и на недавней встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Позитивным фактом стало то, что в одного из активных агитаторов за проект превратилась и Армения. Там предпочитают не называть дорогу Зангезурским коридором, но от этого суть не меняется. В ходе предвыборной агитации Никол Пашинян неоднократно обращал внимание избирателей на TRIPP как инициативу, направленную на создание новых возможностей для торговли и транзита, от которых смогут выиграть все страны, вовлеченные в региональные коммуникации.

Армения пока не включена в региональные коммуникации, и Зангезурский коридор нужен ей особенно.

На днях председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции партии коснулся темы коридоров и заметил, что если Армения, действуя разумно, присоединится к платформе регионального сотрудничества, то Зангезурский коридор может стать для нее возможностью выхода из экономической изоляции.

Кстати, завершение модернизации грузинского участка БТК дало возможности и Армении. Баку-Тбилиси-Карс - это, по большому счету, азербайджанский проект, реализованный на азербайджанские средства. И то, что в отличие от прошлых лет, Баку в этот раз не выступил против использования Арменией дороги Ахалкалаки-Карс, лишний раз демонстрирует армянской стороне потрясающие выгоды от мира и стабильности.

В связи с процессами между США и Ираном стали появляться мнения о неосуществимости TRIPP, так как проект якобы противоречит достигнутым договоренностям и подрывает вопросы безопасности в регионе. Имеется в виду, что в новых геополитических условиях США не станут ввязываться в проект, что может быть расценено как нарушение договоренностей с ИРИ.

Как транспортный коридор может подрывать безопасность в регионе, известно только авторам этих нарративов. Авторами являются армянская оппозиция и иранские круги, а также в определенной степени российская сторона, которая хочет сама контролировать коридор через Мегри. В армянских источниках в последние дни появляются сообщения о том, что на юге Армении российские военные останавливают транспортные средства, следующие в Мегри, и проверяют наличие пропусков. Особенно достается представителям европейских стран.

Насколько эта информация соответствует действительности, неизвестно.

Что касается контроля, то кто сказал, что он обязательно должен быть внешним? ТМТМ действует, оставаясь лишь под контролем стран-участниц проекта - Азербайджана, Грузии и Турции. Только эти страны принимают здесь решения. Зангезурский коридор (мы говорим не только об армянском участке дороги) тоже может оставаться под контролем участвующих в нем стран - Азербайджана, Армении и Турции, и никакие соседи не вправе диктовать им правила. Так что даже в том случае, если из-за новых отношений с Ираном Штаты вдруг откажутся от проекта (что вряд ли), страны региона могут построить дорогу сами. Азербайджан почти завершил работу в Восточном Зангезуре и продолжает в Нахчыване. Турция в настоящее время строит свой участок коридора. А армянский участок самый короткий и простой в исполнении, так как будет прокладываться по существовавшему до конфликта маршруту. Всего то 40 километров путей.

Тем, кто пытаются увязать договоренности между США и Ираном с судьбой проекта на территории третьих стран, надо не забывать, что в дороге через Мегри заинтересован Азербайджан. И если Президент страны говорит, что Зангезурский коридор будет обязательно построен, это значит, что дорога будет, независимо от игр, затеянных вокруг этого рядового по сути дорожного проекта.

Логистики подтвердят - дорог много не бывает.