Микаил Джаббаров назвал три главных преимущества Азербайджана для инвесторов

Восстановление освобожденных территорий, возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края и процесс социально-экономической реинтеграции являются одними из национальных приоритетов.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на "Азербайджанском форуме инвестиционных перспектив 2026", проходящем в Баку в рамках Ежегодного заседания Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Министр напомнил, что Исламский банк развития стал одним из первых международных финансовых институтов, оказавших поддержку социальным проектам, реализуемым Азербайджаном в отношении вынужденных переселенцев и беженцев. Он отметил, что в свое время каждый восьмой гражданин в стране находился в положении вынужденного переселенца или беженца, и в этом направлении были реализованы широкомасштабные программы поддержки.

М. Джаббаров подчеркнул, что Исламский банк развития также является одной из первых международных финансовых структур, выделивших специальную кредитную линию для восстановления ирригационной инфраструктуры на освобожденных территориях, в том числе Карабахского оросительного канала.

"На освобожденных территориях широко применяются налоговые льготы, создается современная инфраструктура, благодаря государственной поддержке инвестиционная среда становится еще более привлекательной. В настоящее время на этих территориях действуют два крупных промышленных парка. В то же время особый экономический режим применяется и в Нахчыванской Автономной Республике, которая обладает уникальным стратегическим положением, находясь на границе с Турцией, Ираном и Арменией", - отметил министр.

М. Джаббаров подчеркнул, что инвестиционные перспективы Азербайджана формируются на основе трех основных стратегических преимуществ: транспортной связности, "зеленой" энергетики и цифрового развития. Он отметил, что страна укрепляет свои позиции в качестве важного логистического центра на Среднем коридоре и играет ключевую роль в развитии межрегиональных транспортных связей: "Наряду с этим, проект Зангезурского коридора как одна из новых транспортных инициатив на Южном Кавказе в будущем еще больше усилит региональные связи".

Министр добавил, что сфера "зеленой" энергетики также превратилась в одно из основных инвестиционных направлений: "Азербайджан совместно с международными партнерами работает над проектами кабельных линий "зеленой" энергии, которые соединят Черноморский и Каспийский регионы. Цифровая повестка страны нацелена на ускорение трансформации во всех сферах экономики, расширение стартап-экосистемы и выхода малого и среднего предпринимательства на цифровые рынки".