В iCloud появилась новая функция безопасности

Apple объявила об изменениях в работе функции "Скрыть мою электронную почту" (Hide My Email), которая позволяет пользователям создавать временные адреса электронной почты для защиты своей основной почты. Позднее этим летом компания переведет сервис на отдельный домен private.icloud.com. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас функция Hide My Email использует домен icloud.com, который также применяется для обычных почтовых адресов пользователей iCloud, а сервис "Вход через Apple" работает через домен privaterelay.appleid.com. После обновления оба решения будут объединены под доменом private.icloud.com.

Как отмечает MacRumors, это изменение может упростить работу платформам, которые хотят ограничивать использование временных адресов электронной почты. Ранее блокировка домена icloud.com затрагивала бы и обычных пользователей почты Apple, однако новый отдельный поддомен позволит при необходимости блокировать только адреса, созданные через Hide My Email.

При этом Apple заявляет, что уже существующие адреса на прежних доменах продолжат работать без изменений, а пересылка сообщений будет осуществляться в обычном режиме. Новые адреса, созданные после перехода на обновленную систему, будут использовать домен private.icloud.com.