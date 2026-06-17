https://news.day.az/sport/1842036.html "Сабах" узнал потенциального соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ Стали известны потенциальные соперники азербайджанского футбольного клуба "Сабах" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
"Сабах" узнал потенциального соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ
Стали известны потенциальные соперники азербайджанского футбольного клуба "Сабах" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, если представитель Азербайджана сумеет обыграть валлийский "ТНС" в первом квалификационном раунде, то в следующем этапе он встретится с победителем пары "Вардар" (Северная Македония) - "КуПС" (Финляндия).
Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА пройдут 17 июля, а ответные встречи состоятся 21-22 июля.
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