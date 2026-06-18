Когда поступят все июньские пенсии?

Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения, завтра полностью завершит выплату пенсий за июнь.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 19 июня предусмотрено перечисление на счета граждан всех пенсий по стране.

Отмечается, что в этот же день будут произведены выплаты и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Таким образом, завтра выплата июньских пенсий по всей стране будет полностью завершена.