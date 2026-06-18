https://news.day.az/society/1842290.html Когда поступят все июньские пенсии? - ДАТА Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения, завтра полностью завершит выплату пенсий за июнь. Как сообщили Day.Az в министерстве, 19 июня предусмотрено перечисление на счета граждан всех пенсий по стране.
Когда поступят все июньские пенсии? - ДАТА
Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения, завтра полностью завершит выплату пенсий за июнь.
Как сообщили Day.Az в министерстве, 19 июня предусмотрено перечисление на счета граждан всех пенсий по стране.
Отмечается, что в этот же день будут произведены выплаты и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Таким образом, завтра выплата июньских пенсий по всей стране будет полностью завершена.
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