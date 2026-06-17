Государство выплатило гражданам почти миллиард манатов

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае текущего года выплатил пособия и ежемесячные президентские стипендии 1 млн 21 тыс. человек на общую сумму 937 млн манатов.

Как передает Day.Az, из них 505 тыс. человек получили пособия за счет государственного бюджета на сумму 529 млн манатов, 407 тыс. человек - президентские стипендии на сумму 339 млн манатов, а 109 тыс. человек получили пособия за счет средств социального страхования на сумму 69 млн манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выплат пособий, финансируемых из государственного бюджета, увеличился на 15%, а президентских стипендий - на 17%.

За январь-май текущего года в проактивном порядке через электронную систему было назначено еще 64 тыс. пособий и стипендий. С момента запуска электронного назначения социальных выплат в 2019 году таким способом оформлено уже 944 тыс. назначений пособий и стипендий.