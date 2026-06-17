Лавров и Арагчи обсудили события в регионе
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как передает Day.Az, в ходе беседы стороны обсудили Исламабадский меморандум, а также ряд региональных и двусторонних вопросов.
Арагчи проинформировал о деталях меморандума, подчеркнув, что ответственность за надлежащее выполнение его положений несут Соединённые Штаты. Иранский министр также отметил важность полного прекращения атак против Ливана.
Лавров, в свою очередь, приветствовал завершение работы над текстом меморандума и заявил, что Россия полностью поддерживает реализацию его положений.
Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность поддержки выполнения меморандума со стороны международного сообщества и Совета Безопасности ООН.
Стороны также отметили необходимость продолжения дипломатического сотрудничества в целях укрепления мира и стабильности между странами региона.
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