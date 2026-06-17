В Китае кошек и собак заменяют роботы-питомцы

В Китае набирают популярность роботы-питомцы, которые становятся альтернативой традиционным домашним животным.

Как сообщает Day.Az, речь идет о небольших роботах в форме медвежат, способных имитировать поведение настоящих питомцев. Они могут самостоятельно передвигаться по квартире, реагировать на голосовые команды хозяина, танцевать под музыку или просто находиться рядом, создавая эффект присутствия.

Одной из особенностей таких устройств является способность самостоятельно возвращаться на зарядную станцию при низком уровне заряда батареи.