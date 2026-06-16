https://news.day.az/officialchronicle/1841677.html Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу - ФОТО 16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола Георгия Якоба Кувакада. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу - ФОТО
16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу Джорджа Джейкоба Кувакада.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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