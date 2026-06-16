Президент Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу

16 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял префекта Дикастерии Святого Престола по межрелигиозному диалогу Джорджа Джейкоба Кувакада.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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