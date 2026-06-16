AZAL выполнил первый рейс в из Баку в Шымкент

16 июня авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) успешно выполнила первый рейс по маршруту Баку-Шымкент, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытие нового направления станет важным шагом в развитии воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, будет способствовать росту туристических и деловых связей, а также расширению гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Согласно летнему расписанию полётов AZAL, рейсы по маршруту Баку-Шымкент-Баку в период с 16 по 27 июня 2026 года будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

Начиная с 30 июня 2026 года частота полётов будет увеличена до трёх рейсов в неделю. Вылеты из Баку в Шымкент будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, а в обратном направлении - по средам, пятницам и воскресеньям.

По случаю открытия нового маршрута в городе Шымкент было организовано специальное мероприятие. В нём приняли участие представители СМИ, а также представители туристической и авиационной отраслей. Гости получат возможность ознакомиться с туристическим потенциалом города, его культурным наследием и современной инфраструктурой.

Включение Шымкента в маршрутную сеть AZAL позволит ещё больше расширить возможности для путешествий пассажиров, а также будет способствовать укреплению позиций национального авиаперевозчика в регионе Центральной Азии и развитию связей между странами региона.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах AZAL и у аккредитованных агентств.

Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию нового рейса, коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде заявил, что это станет еще одним символом дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

"Гражданская авиация выполняет уникальную миссию - она связывает города и страны, способствует развитию экономик и бизнеса, помогает людям становиться ближе друг к другу, создавая воздушные мосты между государствами и народами. И сегодня для меня большая честь представлять Азербайджанские авиалинии на церемонии открытия нового рейса Баку - Шымкент - Баку, который станет еще одним символом дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном - двумя братскими государствами, объединенными многовековыми историческими, культурными и человеческими связями", - сказал Дж.Манизаде.

По его словам, особенно символично, что новый рейс открывается именно в Шымкент - город, который по праву считается одним из важнейших экономических, культурных и деловых центров Казахстана, динамично развивающимся и играющим значимую роль в жизни страны.

"Хотел бы отметить, что Шымкент стал уже четвертым городом Казахстана в маршрутной сети AZAL. Сегодня мы выполняем регулярные прямые рейсы из Баку в Астану, Алматы и Актау, а теперь к этому списку присоединяется и Шымкент. Мы убеждены, что открытие прямого авиасообщения между Баку и Шымкентом будет способствовать дальнейшему развитию туристических, деловых и гуманитарных связей между нашими странами. Для граждан Азербайджана это прекрасная возможность ближе познакомиться с богатой историей, культурой и туристическим потенциалом Шымкента и всего юга Казахстана. В свою очередь жители Шымкента получат удобный доступ не только к Азербайджану, но и к широкой международной маршрутной сети AZAL. Благодаря удобным стыковкам через Международный аэропорт Гейдар Алиев пассажиры смогут комфортно путешествовать в города Европы, Ближнего Востока, Турции и стран СНГ", - отметил Дж.Манизаде.

Он подчеркнул, что расширение воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном всегда находилось в центре внимания как государственных структур, так и деловых кругов обеих стран.

"Уверен, что запуск нового рейса отвечает растущему спросу на перевозки, способствует укреплению торгово-экономических и гуманитарных связей и станет еще одним практическим шагом на пути дальнейшего развития азербайджано-казахстанского сотрудничества. Со своей стороны AZAL продолжит работу по расширению маршрутной сети в Казахстане. Искренне надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы сможем объявить о запуске новых направлений, которые сделают наши страны еще ближе друг к другу", - добавил Дж.Манизаде.

Директор ТОО "Международный терминал Шымкента" Владимир Денисов, в свою очередь, отметил особую значимость открытия нового маршрута и подчеркнул многолетнее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в авиационной сфере.

По его словам, между партнёрами за более чем 20-25 лет сложились тёплые дружеские и профессиональные отношения. За это время были подписаны коммерческие и интерлайн-соглашения, а накопленный опыт совместной работы стал прочной основой для дальнейшего развития.

Владимир Денисов подчеркнул, что аэропорт Баку традиционно является важными воздушными воротами в Европу и другие международные направления, а открытие нового сообщения создаёт дополнительные возможности для укрепления связей между регионами.

"Сегодня открывается новый мост между Шымкентом и Баку, между нашими аэропортами и пассажирскими терминалами. Это важный этап в развитии сотрудничества между двумя странами", - сказал он.

Он также напомнил, что ещё на заре становления независимого Казахстана авиакомпания SCAT выполняла рейсы по различным направлениям, а авиасообщение между Шымкентом и Баку всегда пользовалось высоким спросом.

Особое внимание В.Денисов уделил туристическому потенциалу нового маршрута. По его словам, развитие туризма станет одним из ключевых направлений взаимодействия, а обе стороны намерены активно продвигать туристические возможности своих регионов. В завершение директор Международного терминала Шымкента выразил уверенность, что сотрудничество между двумя крупными городами будет не только восстановлено, но и получит новые перспективы развития.