Халяльная экономика укрепляет позиции в мировой экономике

Халяльная экономика сегодня представляет собой один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики и уже вышла далеко за рамки нишевого потребительского сегмента, превратившись в масштабную экономическую экосистему.

Как передает Day.Az, об этом заявил руководитель Центра передового опыта Исламского банка развития в Куала-Лумпуре Самер Элесави в рамках 14-го форума частного сектора Группы Исламского банка развития, проходящего в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, Форум лидеров халяльной экономики служит уникальной площадкой для укрепления сотрудничества между политиками, регуляторами, представителями бизнеса, инвесторами и партнерами по развитию в целях продвижения глобальной халяльной экономики.

С.Элесави отметил, что форум, проводимый в рамках ежегодных встреч Группы Исламского банка развития, стал одной из ключевых платформ организации, объединяющей заинтересованные стороны для выработки практических решений по развитию халяльной экономики в странах-членах банка.

По словам С.Элесави, расходы исламских потребителей по всему миру в халяльных секторах в ближайшие годы превысят 3 триллиона долларов США.

"При этом страны-члены Группы Исламского банка развития представляют собой один из крупнейших мировых рынков потребления и производства халяльной продукции, что открывает значительные возможности для развития торговли внутри Организации исламского сотрудничества, промышленной кооперации, инвестиционного партнерства и поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Вместе с тем он указал на существующие проблемы, включая фрагментированность стандартов и систем сертификации халяльной продукции, недостатки инфраструктуры и логистики, ограниченный доступ халяльных предприятий к финансированию, а также недостаточную интеграцию в глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки.

"Для решения этих задач необходимы более тесное сотрудничество и координация между институтами и всеми участниками халяльной экосистемы. Именно поэтому тема нынешнего форума -"Халяльная экономика для устойчивой региональной интеграции" является особенно актуальной", - подчеркнул он.

С.Элесави отметил, что региональная интеграция требует не только развития торговли, но и создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек, надежных институтов, инвестиционных потоков, обмена знаниями и эффективных партнерств.

По его словам, халяльная экономика может стать практической платформой для достижения этих целей, одновременно способствуя созданию рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса и устойчивому экономическому росту.

Он также подчеркнул, что халяльную экономику следует рассматривать не только через призму торговли и потребления, но и как стратегическую платформу для диверсификации экономики, обеспечения продовольственной безопасности, промышленного развития и создания новых рабочих мест.

По словам С.Элесави, Группа Исламского банка развития последовательно расширяет поддержку развития халяльной экосистемы в странах-членах посредством программ по наращиванию потенциала, содействию инвестициям, техническому сотрудничеству и обмену успешным опытом.