В Баку сгорела автомастерская

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в автомастерской, расположенной на улице М. Алиева в Низаминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, после получения сигнала на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в зоне замены масла автомастерской общей площадью 175 квадратных метров, состоящей из семи боксов под одной крышей, было быстро ликвидировано. Огонь не успел распространиться на другие боксы.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двух боксов мастерской, а также складированные на крыше шины на площади около 50 квадратных метров.

Большая часть автомастерской была защищена от огня.