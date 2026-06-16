В Баку сгорела автомастерская - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в автомастерской, расположенной на улице М. Алиева в Низаминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, после получения сигнала на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее в зоне замены масла автомастерской общей площадью 175 квадратных метров, состоящей из семи боксов под одной крышей, было быстро ликвидировано. Огонь не успел распространиться на другие боксы.
В результате пожара сгорели горючие конструкции двух боксов мастерской, а также складированные на крыше шины на площади около 50 квадратных метров.
Большая часть автомастерской была защищена от огня.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре