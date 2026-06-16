Банк Республика удостоен награды за поддержку донорства крови

Банк Республика, продолжающий вносить вклад в развитие общества посредством многочисленных инициатив в области корпоративной социальной ответственности, в очередной раз был удостоен высокой награды.

В рамках мероприятия, организованного Республиканским банком крови по случаю Всемирного дня донора крови, Банк Республика был награжден специальной премией за активное содействие развитию донорского движения и постоянную поддержку данной сферы.

Для Банка Республика акции по сдаче крови давно стали не просто мероприятием, а доброй традицией, объединяющей сотрудников вокруг общих ценностей. Ежегодно в рамках акций, проводимых в Головном офисе Банка, сотрудники добровольно становятся донорами, оказывая поддержку нуждающимся в лечении людям и даря надежду тем, кто в ней особенно необходима.

В акции по сдаче крови, организованной в этом году, также приняли активное участие Председатель Правления Банка, руководящий состав и сотрудники. Они выступили донорами, чтобы поддержать лечение людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом и другими заболеваниями.

Банк Республика и в дальнейшем намерен поддерживать проекты, направленные на укрепление здоровья населения и повышение общественного благосостояния, а также продолжать активное участие в инициативах, способствующих развитию социальной солидарности.