Федерации нескольких стран выступили против слов Чеферина о ЧМ-2026

Футбольные федерации ряда стран раскритиковали президента УЕФА Александера Чеферина после его высказываний о расширенном формате чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, глава европейского футбола ранее заявил, что увеличение числа участников мундиаля до 48 сборных привело к появлению большого количества неинтересных матчей.

Эти слова вызвали негативную реакцию со стороны национальных ассоциаций Кабо-Верде, Конго, Кюрасао, Гаити, Иордании и Узбекистана.

В совместном заявлении федерации подчеркнули, что футбол не принадлежит ограниченному кругу стран, а его главная сила заключается в универсальности и доступности для всех континентов.

Представители ассоциаций отметили, что участие в чемпионате мира является величайшим достижением для многих государств и вдохновляет новые поколения футболистов.

Кроме того, в документе подчеркивается, что выход на ЧМ-2026 стал историческим событием для таких сборных, как Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан. В свою очередь, команды ДР Конго и Гаити получили возможность вернуться на крупнейшую футбольную арену мира спустя десятилетия.

Таким образом, федерации выразили несогласие с оценкой Чеферина, дав понять, что расширение чемпионата мира способствует развитию футбола и предоставляет шанс большему числу стран проявить себя на самом высоком уровне.