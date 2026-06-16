https://news.day.az/world/1841636.html Вэнс раскрыл содержание страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном Меморандум о взаимопонимании США и Ирана представляет собой короткий документ общего характера. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил CNN американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По словам чиновника, его текст занимает около полутора страниц.
Вэнс раскрыл содержание страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном
Меморандум о взаимопонимании США и Ирана представляет собой короткий документ общего характера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил CNN американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
По словам чиновника, его текст занимает около полутора страниц. Меморандум создает рамки и определяет структуру, которая будет проработана в ходе будущих технических переговоров.
Вице-президент уточнил, что в первом пункте документа США и Иран берут на себя обязательства по обеспечению регионального мира и стабильности.
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