Вэнс раскрыл содержание страниц меморандума о взаимопонимании с Ираном

Меморандум о взаимопонимании США и Ирана представляет собой короткий документ общего характера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил CNN американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам чиновника, его текст занимает около полутора страниц. Меморандум создает рамки и определяет структуру, которая будет проработана в ходе будущих технических переговоров.

Вице-президент уточнил, что в первом пункте документа США и Иран берут на себя обязательства по обеспечению регионального мира и стабильности.