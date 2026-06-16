Израиль не допустит ядерного оружия у Ирана

Израиль не допустит разработки Ираном ядерного оружия вне зависимости от того, будет ли заключено соглашение между США и исламской республикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции.

"Вне зависимости от того, с соглашением [США и Ирана] или без него, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", - сказал глава кабмина еврейского государства. "Самое главное - мы спасли Государство Израиль от угрозы ядерного уничтожения", - добавил Нетаньяху.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.