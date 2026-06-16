https://news.day.az/world/1841629.html Трамп заявил о необходимости разговора с «Хезболлой» Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует провести переговоры с "Хезболлой" по Ливану. "Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы исправить ситуацию в Ливане, потому что кажется, что это никогда не закончится... Так что "Хезболла"...
Трамп заявил о необходимости разговора с «Хезболлой»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует провести переговоры с "Хезболлой" по Ливану.
"Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы исправить ситуацию в Ливане, потому что кажется, что это никогда не закончится... Так что "Хезболла"... Мы должны немного поговорить с "Хезболлой"", - заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном подписан, а Ормузский пролив будет полностью открыт 19 июня. Текст соглашения будет опубликован после встречи американской и иранской делегаций 19 июня, пояснил президент США.
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