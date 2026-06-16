Ереван признал: альтернативы миру с Баку не существует

Автор: Лейла Таривердиева

В армянской городе Дилижан прошла встреча помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Событие очень важное, подтверждающее, что отношения Баку и Еревана начинают уверенно подниматься с уровня НПО, блогеров и журналистов на уровень официальных лиц.

В конце прошлого и начале нынешнего года визитами обменялись вице-премьеры двух стран в рамках обсуждений вопросов делимитации. В ноябре Мгер Григорян принял участие в заседании комиссий в Габале, а в апреле Шахин Мустафаев посетил Армению, где участвовал в обсуждениях по делимитации в городе Агверан.

Отметим, что официальные лица Азербайджана и Армении встречаются не впервые. Достаточно сказать о неоднократных встречах Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном, переговорах спикеров Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна, глав МИД Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Эти встречи уже стали обычной практикой. Лидеры Азербайджана и Армении могут просто пообщаться, встречаясь на каком-то международном форуме, и это уже не привлекает такого повышенного внимания, как прежде. Отношения двух соседей входят в нормальное русло. Все происходит правильно и строго в свое время. Шаг за шагом, по маршруту, начертанному в Баку с учетом интересов всего региона, и Армении в том числе.

Неоднократно прежде встречались также Хикмет Гаджиев и Армен Григорян. Но эти встречи проходили на сторонних площадках. Визит помощника Президента Азербайджана в Армению говорит о новом этапе в реализации мирной повестки. И особенно символично, что визит прошел в тот день, когда ЦИК Армении огласил окончательные итоги парламентских выборов. Эти итоги создали возможность двигаться дальше. Партия Никола Пашиняна не просто победила, она получила конституционное большинство и теперь сможет свободно решать судьбоносные для Армении вопросы, не втягиваясь в дискуссии с оппозицией и строя отношения с Азербайджаном, не спрашивая у реваншистов.

Согласно сообщению ЦИК РА, партия "Гражданский договор" получила 61 мандат плюс 3 мандата представителей национальных меньшинств, в том числе и русской общины, "Сильная Армения" - 28 мандатов плюс 1 мандат от представителя нацменьшинства, блок "Армения" - 12 мандатов. Таким образом, правящая партия получила не только право единоличного формирования правительства, но и 3/5 голосов для принятия конституционных законов, однако. Количество набранных голосов не позволяет единолично вносить изменения в Конституцию (требуется 2/3 голосов), но и этот вопрос, думается, рано или поздно найдет свое решение.

Пашиняна обвиняют в фальсификациях в сговоре с Западом, однако все говорит о том, что армяне действительно не отдали голоса реваншистам, хотя те разливались соловьем и разбрасывались обещаниями. Армянские избиратели, послушав эти "трели", разумно рассудили, что все это закончится не усилением и доминированием их страны, не "возвращением" чужих территорий, не восстановлением сепаратистского образования, а новой войной и прощанием с государственностью. Оппозиция настаивала на своей победе и добилась пересчета голосов по ряду участков, но только усложнила свои дела. Больше других шумела партия миллиардера Гагика Царукяна. После пересчета голосов по ее требованию "Процветающая Армения" не добавила, а, наоборот, потеряла голоса и осталась за порогом парламента. В соцсетях над Царукяном издеваются: вот сидел бы тихо, а так сам накликал лихо.

Так что не исключено, что в случае пересчета на всех избирательных участках, окажется, как говорил Пашинян, что "Гражданский договор" набрал не 49,8, а 90 процентов голосов.

Перспективы региона просматриваются достаточно четко. Баку и Ереван, однозначно, продолжат реализацию мирной повестки. Без помех и козней со стороны чиновников, представляющих оппозицию, без торможения важных решений в парламенте. Это очень важно - не допустить попыток ставить процесс на тормоза. Оппозиция повысила свою популярность благодаря щедрому финансированию, но не настолько, чтобы получить право ставить палки в колеса мирной повестке. Мирная повестка - это главная цель и главная угроза традиционным националистическим устоям. Они уже начали расшатываться, и новый парламент должен был остановить этот процесс и не дать разрушить это уродливое строение.

Теперь, когда ситуация в Армении окончательно прояснилась и риски, связанные с повышением возможностей реваншистских сил, в определенной степени устранены, можно продолжить начатый путь с большей уверенностью в том, что построенное не будет разрушено.

На очереди - ответный визит Армена Григоряна в Азербайджан. И обращает на себя внимание то, как пишут об этом армянские СМИ. Спокойно и даже с каким-то воодушевлением. Хотя еще две недели назад те же органы медиа распространяли новости об отношениях с Азербайджаном с обязательным налетом негатива и цинизма. Новостей о "революции" Кочаряна или "народном бунте" Карапетяна становится все меньше.

В целом, за годы, прошедшие после Второй Карабахской войны, многое реально изменилось. Усилия Баку не прошли даром. Было непросто вычистить авгиевы конюшни националистической идеологии. Пришлось приложить много труда, прежде, чем начало приходить понимание.

Вспомнилось, как в сентябре 2022 года глава СНБ Армен Григорян отправился в Ханкенди на торжества по случаю "независимости а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". МИД Азербайджана отреагировал на такое поведение официального лица Армении очень жестко. Как писали армянские СМИ, Григорян был настолько шокирован реакцией Баку, что поспешил по закрытым каналам извиниться перед азербайджанской стороной. И заверил, что просто поехал навестить родственников и могилу отца, так как сам из Карабаха. После скандала премьер-министр отправил главу СНБ в отпуск. А через месяц в Праге был заключен документ, в котором Армения впервые безо всяких оговорок признала территориальную целостность Азербайджана в соответствии с Алма-Атинской декларацией.

Что будет дальше? Если мирному процессу между Азербайджаном и Арменией дадут двигаться по уже проложенному руслу, то процесс будет развиваться в позитивном ключе. Давление на Баку невозможно. Более слабой стороной тут является Ереван, но и он благодаря победе правящей партии на выборах приобрел больше уверенности в способности противостоять вмешательству и давлению извне. Никол Пашинян закрепил свои позиции, и в ближайшие пять лет, если не произойдет форс-мажорных ситуаций, стоит ожидать значительных дальнейших изменений.

Справедливости ради отметим, что активных попыток вмешательства в двусторонний диалог Баку и Еревана не делается. Военная победа Азербайджана очень серьезно изменила подходы основных игроков к региону. Президент страны четко обозначил ее красные линии. Отношения Баку с Ереваном - это тоже красная линия Азербайджана, которую никто не должен переступать. Президент Ильхам Алиев вытеснил из этого процесса всех, кто толпился на стороне Армении, используя инструменты, которые, к удивлению многих, оказались в распоряжении Баку. А опека над мирной повесткой со стороны США придала уверенности Еревану. После 8 августа процесс пошел быстрее, буквально на глазах начала меняться атмосфера вокруг двусторонних отношений.

Теперь пришло время для реализации важных задумок. В частности армянского участка Зангезурского коридора - проекта TRIPP.

В конце мая Госсекретарь США Марко Рубио посетил с кратким, примерно на час визитом Армению. Прямо в аэропорту "Звартноц" он и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Кроме того, были подписаны рамочные соглашения, в том числе о сотрудничестве при создании "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания".

Госсекретарь США называл проект TRIPP якорем мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И даже больше. На слушаниях в комитете по иностранным делам в Сенате он заявил: на самом деле это больше, чем якорь, и обладает революционным характером.

Азербайджанская сторона с такими определениями полностью согласна. Баку с самого начала говорил о значимости дороги для Армении. Потребовалось время, чтобы в Ереване осознали, что сосед действительно старается не только для себя. И сегодня Никол Пашинян стал даже более вдохновенным и активным пропагандистом проекта.

Связанные с проектом решения и работы откладывались на "после выборов". Что ж, выборы прошли. Пашинян получил вотум доверия от своего общества. От молчаливого большинства, голоса которого не было слышно все последние месяцы, когда информационная среда сотрясалась от реваншистской пропаганды.