Названы сроки разминирования Ормузского пролива

Операция по разминированию Ормузского пролива с использованием традиционных тральщиков и подводных дронов может занять от 40 до 50 дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters со ссылкой на судоходные и морские источники безопасности.

По данным агентства, разминирование пролива может задержать возвращение к нормальному судоходству на несколько недель. Отмечается, что задержка, в свою очередь, повлияет на рынки, поскольку запасы нефти в крупнейших экономиках мира достигли самых низких уровней с 2003 года.