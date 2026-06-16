https://news.day.az/world/1841631.html Названы сроки разминирования Ормузского пролива Операция по разминированию Ормузского пролива с использованием традиционных тральщиков и подводных дронов может занять от 40 до 50 дней. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters со ссылкой на судоходные и морские источники безопасности.
Названы сроки разминирования Ормузского пролива
Операция по разминированию Ормузского пролива с использованием традиционных тральщиков и подводных дронов может занять от 40 до 50 дней.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters со ссылкой на судоходные и морские источники безопасности.
По данным агентства, разминирование пролива может задержать возвращение к нормальному судоходству на несколько недель. Отмечается, что задержка, в свою очередь, повлияет на рынки, поскольку запасы нефти в крупнейших экономиках мира достигли самых низких уровней с 2003 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре