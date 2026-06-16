https://news.day.az/world/1841634.html США отказались поставлять НАТО два вида вооружения Вашингтон уведомил союзников об отказе выделять НАТО стратегические бомбардировщики и свыше 50 истребителей. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По данным издания, таким образом США усиливают давление на европейские страны, требуя от них восполнить образовавшиеся бреши в обороне.
США отказались поставлять НАТО два вида вооружения
Вашингтон уведомил союзников об отказе выделять НАТО стратегические бомбардировщики и свыше 50 истребителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По данным издания, таким образом США усиливают давление на европейские страны, требуя от них восполнить образовавшиеся бреши в обороне. Ключевым сроком обозначен саммит НАТО, который пройдет в начале июля.
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