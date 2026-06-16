Отличительная черта гороскопа на сегодня - это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Другая же черта этого дня - непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, налетая как ураган, что может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда, но все же, окунаясь в водоворот романтических страстей и импульсивных поступков, старайтесь не потерять голову., передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня большую часть дня деловая активность Овна будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Овен неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Овна в ужас: сегодня день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Телец

Сегодня как бы ни хотел Телец расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Тельца, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Тельцу ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: сегодня ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Телец сможет, только если будет полноправным участником событий.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывали. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Близнецов могут повлиять сюрпризы судьбы или же их собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Близнецов - от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня им следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Рак

Сегодня настроение Рака может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Рака и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Раку сегодня не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.

Лев

Сегодня Льву необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за него. Правда, некоторые повороты событий могут его удивить: они не будут вписываться в рамки его повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Лев сумеет посмотреть на многие вещи под новым углом и увидит мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошел мимо.

Дева

Сегодня судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Девы, открывая перед ней новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от нее может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Деве сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Весы

Сегодня Весы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины - особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело их отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Весам большой запас прочности: их целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Весы вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенные из себя Весы опаснее разъяренного быка!

Скорпион

Сегодня у Скорпиона будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Скорпиона вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль... Впрочем, и сам Скорпион вряд ли сегодня станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Стрелец

Сегодня, вставая утром с постели, Стрелец не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Стрельца прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства - любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Стрельца, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Козерог

Сегодня Козерогу следует прислушиваться к своей интуиции - она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы - непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Козерогу максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Козерог имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.

Водолей

Сегодня у Водолея будет плохо с чувством юмора - особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Водолей с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Водолею сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы - здесь его серьезность будет играть ему только на руку.

Рыбы

Сегодня день предоставляет Рыбам прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже - не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в их планы, ситуация может раз за разом подталкивать Рыб к этому, предоставляя им шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений - словом, любой сферы жизни Рыб, где они способны продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.