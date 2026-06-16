Орбан обрушился с критикой на решение властей Венгрии
Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение венгерского парламента ограничить срок пребывания на посту главы правительства восемью годами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом политик рассказал в интервью порталу Index.
Парламент Венгрии на заседании в понедельник принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера.
"Это смешное и нелепое решение. Мне это кажется забавным, потому что это не работает. В итоге решение все равно принимают люди", - подчеркнул Орбан.
По его словам, если венгерское правительство хочет, чтобы "люди не выбирали того или иного кандидата, есть только один способ этого добиться: нужно убедить людей не выбирать его".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре