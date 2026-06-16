https://news.day.az/world/1841644.html У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья Индонезии. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от города Палу (остров Сулавеси), где проживают около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья Индонезии.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от города Палу (остров Сулавеси), где проживают около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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