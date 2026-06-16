У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у побережья Индонезии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от города Палу (остров Сулавеси), где проживают около 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.