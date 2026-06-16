Азербайджан и Монголия увеличили квоту разрешений на грузоперевозки

Между Азербайджаном и Монголией на 2026 год дополнительно будет осуществлен обмен 2 000 разрешительными бланками на двусторонние перевозки, 250 - на транзитные перевозки и 400 - на перевозки в/из третьих стран.

Как передает Day.Az, б этом говорится в информации Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в Баку состоялась первая в истории двусторонняя встреча между AYNA и Департаментом координации политики автомобильного транспорта Министерства дорог и транспорта Монголии в сфере международных автомобильных перевозок.

Во встрече приняли участие представители Государственного таможенного комитета, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и национальных перевозчиков.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о текущем состоянии международных автомобильных грузоперевозок между Азербайджаном и Монголией, транзитном потенциале, расширении сотрудничества, а также вопросах, с которыми сталкиваются перевозчики.

По итогам встречи были достигнуты важные договоренности, которые будут способствовать развитию международных грузоперевозок. Согласно принятому решению, на 2026 год дополнительно будет осуществлён обмен 2 000 разрешительными бланками на двусторонние перевозки, 250 - на транзитные перевозки и 400 - на перевозки в/из третьих стран.

Кроме того, предварительная квота разрешений на 2027 год определена в размере 2 000 бланков для двусторонних перевозок, 250 - для транзитных перевозок и 450 - для перевозок в/из третьих стран. Таким образом, количество разрешительных бланков, обмениваемых между двумя странами для осуществления международных грузоперевозок, увеличено в десять раз по сравнению с предыдущим периодом.

Стороны также сообщили, что потребность перевозчиков в разрешительных бланках в текущем и следующем годах будет полностью обеспечена.

В рамках встречи была достигнута важная договоренность и по вопросу цифровизации обмена и использования разрешительных бланков. Для этого планируется создание совместной технической рабочей группы и начало работ по проекту с 1 июля.

Внедрение электронной системы позволит упростить процесс получения и использования разрешений, сократить операционные расходы и потери времени, а также обеспечит более прозрачное и оперативное осуществление перевозок.

Кроме того, была достигнута договоренность о внедрении механизма прямой и оперативной координации между соответствующими структурами для быстрого решения вопросов, возникающих в ходе международных грузоперевозок.